Wethouder Visser had stevig gesprek met Feyenoord Artist Impression van Feyenoord City

De Rotterdamse wethouder Visser heeft woensdag een stevig gesprek gehad met Jan de Jong van Feyenoord over zijn recente uitspraken dat Feyenoord 'gegarandeerd 25 miljoen euro' per jaar krijgt als opbrengsten van het nieuwe stadion. "Dat is een nieuwe spelregel", zegt Visser.

Visser benadrukt dat de gemaakte afspraken overeind blijven. "Ik zie geen reden om dat open te breken, ik houd me aan de gemaakte afspraken." "Ik snap de zorgen over spelersbudget, maar dat is wat anders dan vooraan de rij willen staan en gegarandeerd geld eisen", zegt de woordvoerder. Raadslid Gerben Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam wilde weten wat dit betekent voor de samenwerking tussen gemeente, Feyenoord en Stadion. "We moeten samen verder op zoek naar een oplossing, dat heeft Feyenoord goed begrepen gisteren", zegt Visser. Donderdagavond wordt de gemeenteraad achter gesloten deuren bijgepraat door ISG, het onderzoeksbureau dat het businessplan van Feyenoord City heeft doorgelicht.