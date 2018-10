Sparta mist Bart Vriends in topper tegen Go Ahead

Bart Vriends speelt vrijdagavond niet mee met Sparta tegen zijn oude club Go Ahead Eagles. De verdediger heeft nog altijd teveel last van zijn hamstring. Verder lijkt trainer Henk Fraser over een vrijwel fitte selectie te beschikken.

Sparta is al sinds 17 augustus ongeslagen in de competitie. Er werd weliswaar onlangs gelijk gespeeld tegen TOP Oss en in de KNVB beker werd er verloren van Noordwijk, maar oktober wordt een belangrijke maand voor de huidige nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag wacht de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles, dat op doelsaldo de ranglijst aan voert. Later deze maand speelt de Kasteelclub nog tegen Cambuur, Roda JC en Telstar.

Go Ahead Eagles - Sparta is net als FC Dordrecht - Cambuur vrijdag live te volgen via Radio Rijnmond Sport.