Aboutaleb brengt taart naar terrorismebestrijders Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb gaat namens de gemeenteraad een taart aanbieden aan de mensen die vorige week twee terreurverdachten uit Rotterdam hebben opgepakt. Raadslid Tjalling Vonk van de ChristenUnie-SGP had dat voorgesteld.

De gemeenteraad debatteerde over de grote anti-terreuractie van afgelopen vrijdag waarbij in heel Nederland zeven terreurverdachten werden opgepakt. Daarmee is een terreuraanslag voorkomen.

Aboutaleb benadrukte dankbaar te zijn voor de samenwerking met woningcorporaties. "Daarom wisten we van de verdachte verhuisbewegingen van de terreurverdachten vanuit de regio Arnhem naar Rotterdam."

Op vragen van raadsleden Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) en Karremans (VVD) of er wapens zijn gevonden in de woningen van de verdachten kon Aboutaleb niet ingaan, omdat dit onderzoek bij justitie ligt.

In de gemeenteraad leidde het onderwerp al snel tussen een felle confrontatie tussen links en rechts. Tot onvrede van raadslid Karremans. "Laten we oog op de bal houden en er geen debat van maken tussen moslims en niet-moslims."