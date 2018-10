Deel dit artikel:













Terpstra rijdt Zesdaagse van Rotterdam met Boudat Niki Terpstra (bron: ANP)

Wielrenner Niki Terpstra vormt in de komende Zesdaagse van Rotterdam een koppel met de Franse renner Thomas Boudat. De 24-jarige Boudat is oud-wereldkampioen omnium en in dienst van Direct Énergie, de nieuwe ploeg van Terpstra. De zesdaagse in Ahoy is van 3 tot en met 9 januari.

Terpstra verlaat na dit seizoen de succesformatie Quick-Step. Hij won in het tricot van de Belgische ploeg dit jaar de E3 Harelbeke, de Ronde van Vlaanderen en voor de vierde keer de wereldtitel in de ploegentijdrit. De Zesdaagse van Rotterdam schreef de Noord-Hollander drie keer op zijn naam met de Belg Iljo Keisse als partner. "Thomas is een van de beste baanrenners ter wereld. Hij is rap en sterk en ik denk dat we zeker kans maken op de winst in januari", aldus Terpstra.