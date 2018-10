Fraser: 'De KNVB én de clubs zijn aan het prutsen'

Volgende week zondag speelt Sparta met een gehavend elftal thuis tegen Cambuur. De KNVB heeft Abdou Harraoui en Deroy Duarte opgeroepen voor oefenwedstrijden van Oranje Onder 20 en ook Gregor Breinburg, Suently Alberto en Bradley Martis ontbreken wegens interlandverplichtingen. Trainer Henk Fraser ergert zich enorm aan de gang van zaken.

"Ik vind dat wij onze spelers moeten ondersteunen, welke keuze de spelers ook maken", stelt hij donderdag. "Ik vind het bizar dat wij jonge spelers in de situatie brengen dat zij een keuze moeten maken tussen - bij wijze van spreken - hun vader of moeder. Iedereen wil spelen voor een nationale jeugdploeg en iedereen wil zijn club vertegenwoordigen. Wij als volwassenen gaan dat soort jongens met hun rug tegen de muur zetten. En dát vind ik storend. We kunnen het bij de jongens neerleggen, die een beslissing moeten nemen. Maar nee, wij zijn aan het prutsen. De KNVB en de clubs. Het irriteert mij al maanden."

Fraser wordt gesteund door zijn werkgever, die eerder deze week een formeel verzoek indiende bij de KNVB om het selectiebeleid voor oefenwedstrijden te herzien. Aanvoerder Lars Veldwijk is ook duidelijk: "Dit neigt naar competitievervalsing." De spits speelde in het verleden voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika. "Als er nu weer een uitnodiging komt, wordt dat een heel lastige situatie."