OM: vader verantwoordelijk voor gezinsdrama Papendrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) houdt de vader verantwoordelijk voor het gezinsdrama aan de Cremerstraat in Papendrecht op 22 september. Volgens het OM is er geen indicatie dat er anderen betrokken zijn bij de dood van de twee kinderen, de moeder en de vader.

Buren van het gezin zagen de moeder zaterdagochtend een kinderstoeltje de woning binnen dragen. Rond 10:30 uur heeft een getuige gegil gehoord vanuit het huis. Een kwartier later kwam de melding van de brand in het huis. Even later werden de lichamen in het huis gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat de gezinsleden door meerdere steekwonden om het leven zijn gekomen. Het OM gaat ervan uit dat de vader de twee kinderen, zijn vrouw en als laatste zichzelf heeft omgebracht. Het scenario dat een andere persoon het gezin zou hebben vermoord, wordt uitgesloten.

Het onderzoek is nog in volle gang. De focus ligt nu vooral op het op volgorde krijgen van de gebeurtenissen van die dag.