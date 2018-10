Doneeractie zieke Amy stopgezet vanwege gulle gift

Amy de Wit in haar bed op haar kamer in Sliedrecht

De doneeractie voor de 21-jarige Amy de Wit uit Sliedrecht met een zeldzame ziekte is stopgezet. Er is een gift binnengekomen die alle kosten voor de behandeling dekt, meldt haar moeder.

Amy heeft het zeldzame Ehlers Danlos Syndroom (EDS). Daardoor is ze aan bed gekluisterd. De ouders van Amy vonden in Spanje een neurochirurg die bekend is met de ziekte. Hij wilde Amy opereren.



De moeder liet na afloop van de operatie weten dat de operatie was geslaagd en dat de artsen tevreden waren. Voor de totale behandeling is 75 duizend euro nodig. Door de gulle gift zijn die kosten gedekt.De familie van Amy gaat wel door met geld ophalen voor mensen die ook EDS hebben. Hoe dat gaat verlopen is niet duidelijk, schrijft de moeder van Amy op Facebook.