Rotterdam wil per 2020 vuurwerk grotendeels verbieden

Burgemeester Aboutaleb stelt voor om het afsteken van vuurwerk in Rotterdam te verbieden, maar wel zogenoemde vuurwerkzones aan te wijzen waar het afsteken mag. Dat zou moeten ingaan tijdens de jaarwisseling van 2019/2020.

Nu is het zo dat het in Rotterdam toegestaan is consumentenvuurwerk af te steken rond de jaarwisseling, behalve in vuurwerkvrije zones. Die bevinden zich meestal rond ziekenhuizen, verzorgingshuizen en kinderboerderijen.

Om de vuurwerkzones te kunnen aanpassen moet de APV worden aangepast. De gemeente wil in gebiedscommissies, wijkcomites en wijkraden vragen om met voorstellen te komen voor vuurwerkzones. Aboutaleb denkt aan 35 vuurwerkzones voor Rotterdam.

Eerder zei Aboutaleb bij RTV Rijnmond dat hij 'diep teleurgesteld' is over het afketsen van een landelijk vuurwerkverbod.