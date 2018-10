Zelfsturende Parkshuttle gaat ook op de openbare weg rijden

Deel dit artikel:













Dit wordt de nieuwe Parkshuttle. Over twee jaar moet die in Capelle aan den IJssel op de openbare weg gaan rijden. Het nieuwe shuttlevoertuig is donderdag gepresenteerd op de Innovation Expo op het RDM-terrein in Rotterdam Heijplaat.

De Parkshuttle is een voertuig zonder bestuurder, het rijdt helemaal computergestuurd. De shuttle rijdt al 19 jaar op een eigen baan tussen het Rotterdamse metrostation Kralingse Zoom en het kantorengebied Rivium in Capelle aan den IJssel. Een nieuwe vorm van openbaar vervoer als aanvulling voor de huidige bus, tram en metro. De komende twee jaar wordt de Parkshuttle vernieuwd. Door nieuwe gps-technieken kan het voertuig voortaan ook op de openbare weg rijden. Vanaf het eindpunt bij het Rivium gaat de Parkshuttle verder over de bestaande weg om aan te sluiten bij een verderop gelegen halte van de Waterbus om daarna een rondje te rijden over het Rivium en zo weer op de oorspronkelijke speciale baan aan te sluiten. Dick van Sluis is de verantwoordelijk wethouder in Capelle aan den IJssel. Hij denkt dat de voertuigen in het voorjaar al getest gaan worden, maar nog niet op de openbare weg rijden. “We gaan in april 2019 de eerste voertuigen op de huidige baan testen. Vanaf september volgend jaar gaan ze dan daadwerkelijk rijden in de dienstregeling. Vanaf dan wordt er ook getest om ze op de openbare weg te krijgen." Volgens Van Sluis zijn er al veel locaties binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag die interesse hebben, zoals Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Schiedam en ook Rotterdam. Daar zou een shuttle moeten gaan rijden tussen halte Meijersplein van Randstadrail en het vliegveld Rotterdam The Hague Airport.