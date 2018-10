Oud-Beijerlandse verdachte in zaak vermiste Mona (79) blijft langer vastzitten

De 60-jarige Oud-Beijerlander, die is aangehouden in verband met de vermissing van Mona Baartmans (79) uit Delft, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter donderdag bepaald.

De man is één van de zonen van de vermiste. Hij werd zondagavond opgepakt in zijn huis aan de Zadelmaker in Oud-Beijerland. Sindsdien zit hij in beperkingen en mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat.

Een forensisch team deed zondagavond onderzoek in de Oud-Beijerlandse woning. Maandag ging dat onderzoek verder, met onder meer politiehonden. Ook donderdag zijn politiemensen in de woning aanwezig.



Baartmans is al anderhalve week vermist. Ze is vorige week zondagavond ergens afgezet in Delft. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw Baartmans niet meer leeft, zei een woordvoerder van de politie dinsdag in het opsporingsprogramma Team West.