Bureau Rijnmond: kots verraadt identiteit schutter Foto: MediaTV

In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, wordt donderdagavond aandacht besteed aan een bijzondere zaak. Door het dna dat werd gevonden in braaksel in de buurt van een plaats delict, kon een schutter van een schietpartij in Rotterdam-Tussendijken worden aangehouden. Zijn handlanger wordt nog gezocht.

Op 19 maart dit jaar werd een inwoner van de Haringpakkersstraat in Rotterdam-Tussendijken naar beneden geroepen. Toen hij op straat aankwam, zag hij twee jongens waar hij eerder die dag ruzie mee had. Een van hen begon meteen op hem te schieten, maar de man werd niet geraakt. Lees ook: Twee mannen onder vuur genomen in Rotterdam-Delfshaven Na de schietpartij renden de jongens weg. De schutter moest op het nabijgelegen Taandersplein overgeven. Hierna verdwenen ze uit beeld. Uit de kots van de jongen is een dna-match gekomen. Hij is gearresteerd, maar wil niets zeggen over de jongen die destijds bij hem was. In Bureau Rijnmond worden donderdagavond beelden getoond van deze handlanger. Inbraak en beroving Ook besteedt het opsporingsprogramma van politie en justitie aandacht aan een inbraak bij een verhuurbedrijf in Numansdorp. Drie mannen schakelden daar enkele camera's uit voor ze een grote partij steigermateriaal meenamen. Ze vergaten alleen één camera, waarvan de beelden donderdag getoond worden. Er zijn verder beelden van een man die op 17 augustus iemand beroofd op de Stationssingel in Rotterdam. Het slachtoffer kwam uit het centraal station en liep in de richting van de fietsenstallingen om zijn fiets te zoeken. Daar werd hij van achter aangevallen. Bureau Rijnmond begint donderdagmiddag rond 17:20 uur en wordt tot vrijdag 17:00 uur elk half uur herhaald.