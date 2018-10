Arrestatie voor gewelddadige beroving 76-jarige vrouw

De politie heeft opnieuw een man uit Rotterdam aangehouden voor de woningoverval aan de Straatweg in Rotterdam-Hillegersberg. De 34-jarige werd dinsdagochtend door een arrestatieteam uit zijn bed in een woning aan de Voermanweg gelicht.

Het is de vierde verdachte die in deze zaak door de politie is opgepakt. Op woensdag 1 augustus drongen meerdere overvallers het huis van een 76-jarige vrouw aan de Straatweg binnen. Een van de overvallers deed zich voor als pakketbezorger.

De vrouw deed niet open, maar de man wist toch binnen te komen. De bewoonster werd tegen de grond geduwd en vastgebonden. Daarna kwamen de andere overvallers het huis binnen.

De 76-jarige bewoonster raakte gewond en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Dezelfde avond had de politie al een eerste verdachte ingerekend, een 28-jarige man uit Rotterdam.

Iets meer dan een week later werd een tweede verdachte opgepakt, een 35-jarige man uit Vlaardingen. Nog twee weken later werd een 32-jarige man uit Rotterdam ingerekend.