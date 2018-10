Tattookillers: vertellen de auto's het verhaal?

Vier verdachten staan terecht voor de moord op Onno Kuut in maart 2009. Drie dagen op de rechtbank leverden vooral een verwarrend verhaal op, over meerdere motieven en meerdere verdachten. Aan het slot kwamen de autobewegingen van de verdachten ter sprake. Ligt daar de sleutel voor de moordzaak?

Het lichaam van Onno Kuut is op 25 maart 2009 door wandelaars aangetroffen in de duinen bij Hoek van Holland. Op het plaats delict zijn geen sporen gevonden, die naar de verdachten leiden.

Het bewijs bestaat uit verklaringen van bekenden van de 'tattookillers', zoals zij worden genoemd. Maar die zijn nogal tegenstrijdig, bleek ook donderdag. Een getuige zegt dat Satudarah-leider Michel B. een motief had: hij had ruzie met Onno Kuut over geld.

Liquidatie

Maar ook de vier 'tattookillers' kunnen het hebben gedaan. Want waren zij niet betrokken bij een dubbele liquidatie in februari 2009 bij Leiderdorp, die anders verliep dan gepland? Waren zij misschien bang dat Kuut zou gaan praten?

De getuige heeft in 2010, 2012 en 2017 met de politie gepraat en steeds andere balletjes opgeworpen. De grote vraag is welk verhaal justitie gaat distilleren uit al die verklaringen.

Justitie hecht zeker grote waarde aan technische data: de 'track-and-trace' van de auto's van Kuut en de verdachten en hun telefoongegevens. Het brengt nauwkeurig in kaart waar iedereen was in de dagen voorafgaand aan 25 maart.

Onno Kuut woont tot 7 maart in Hengelo. Daarna slaat hij op de vlucht en verblijft achtereenvolgens in Buren(Gelderland), Tiel en Beuningen. De verdachten rijden veel heen en weer tussen hun verblijfplaatsen Schiedam, Amsterdam, Leerdam, Almere en Spijkenisse.

Strandboulevard

En daarnaast: Hoek van Holland. Op 12, 14, 15, 16 en 17 maart worden hun auto's gesignaleerd op de Strandboulevard in Hoek van Holland. Niet ver van de plek waar het lichaam van Onno Kuut is gevonden.

Nog wat interessante gegevens: de Opel stationwagen van Kuut wordt op 17 maart teruggebracht bij het verhuurbedrijf. De auto van een van de verdachten wordt diezelfde dag voor één minuut bij de Noordvest in Schiedam gelokaliseerd. Is daar iets weggegooid? Duikers zijn later gaan zoeken en vinden een dekbed, rugzak en boeddhabeeldjes van Onno Kuut.

Het slachtoffer zelf zou voor het laatst op 16 maart 2009 zijn gezien in de McDonald's is Kapelle-Avezaath in Gelderland. Hij zou een 'troosteloze indruk' hebben gemaakt. In de maag van Kuut zijn na sectie voedselresten gevonden die zeer wel als fast food kunnen worden omschreven.

Galgenmaal

Al die gegevens bij elkaar kunnen het volgende beeld geven. Beleefde Kuut zijn galgenmaal op 16 maart en is hij daarna gedood? Hebben de verdachten hem in de nacht van 17 maart in Hoek van Holland gedumpt? Hebben zij daarna zijn huurauto teruggebracht en zijn spullen in de Schiedamse singel gegooid?

De advocaten van verdachten Evert S. en Cor P. hamerden er donderdag op dat niet vaststaat dat alle gegevens voor honderd procent aan de verdachten te koppelen zijn. Stond de Audi A3 bij de woning van Evert S. in Leerdam? "De vermoedelijke woning", verbeterde advocaat Van Halderen steeds.

Een auto mag dan wel op naam van een verdachte hebben gestaan, maar zat hij er ook in? En hoe kan je aantonen welke anderen in de wagen zaten? Justitie heeft tijdens de drie zittingsdagen nog niets losgelaten. Dat zal pas in maart 2019 gebeuren, als de zaak van de tattookillers wordt voortgezet.

De afgelopen dagen zaten alleen Evert S. en Cor P. in de rechtszaal. Zij hebben uitsluitend gezwegen. Brian P. en Jeroen S. hadden nog geen advocaat, vandaar dat hun proces was uitgesteld. Op 18 maart komen alle verdachten weer naar de rechtbank in Rotterdam. Dan zal blijken of de puzzel die de moord op Onno Kuut is, alsnog wordt opgelost.