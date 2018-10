Twee verdachten beroving Zevenkamp melden zich

Een mooi resultaat uit de uitzending van Bureau Rijnmond van twee weken geleden. We besteden toen aandacht aan de mishandeling van een 57-jarige man aan het IJmeer in Rotterdam Zevenkamp. Twee van de zes verdachten hebben zich naar aanleiding van de uitzending gemeld.

We toonden de verdachten geblurred omdat zij zeer waarschijnlijk minderjarig zijn en justitie ze de kans wilde geven om zichzelf te melden. Twee hebben die kans aangegrepen.

Het zestal krijgt woorden met het slachtoffer op station Beurs in Rotterdam. De man stapt in de metro. De jongens ook. Vijftien haltes later, bij metrostation De Tochten in Zevenkamp, stapt de man uit. De jongens omsingelen, mishandelen en beroven hem.