Vermoorde Enschedeër mogelijk betrokken bij ripdeal in Rotterdam Daan_Mellee

De 26-jarige Daan Mellée wordt op 3 juli dood aangetroffen in zijn woning in Enschede. Mogelijk heeft hij kort voor zijn dood iets te maken gehad met een ripdeal in Rotterdam. Daarom doet de politie een beroep op de kijkers van bureau Rijnmond. Bekijk de video: