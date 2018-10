Deel dit artikel:













Enorme startmotor in Rotterdamse haven voor bij black-outs Foto: TenneT

In de Rotterdamse haven is een enorme startmotor in gebruik genomen. De machine moet ervoor zorgen dat het Nederlandse hoogspanningsnet weer snel onder spanning komt als er een totale stroomuitval in het land is.

De bouw naast de gasgestookte elektriciteitscentrale Enecogen in opdracht van netbeheerder TenneT heeft anderhalf jaar geduurd. De machine bestaat uit een noodstroomvoorziening, gasturbine en generator en zwengelt in noodgevallen als een soort startmotor de Enecogen centrale aan. Daardoor kunnen ook andere centrales zoals zonneparken en windmolens stapsgewijs weer onder spanning worden gebracht. In het midden en noorden van het land staan ook al startmotoren. Volgens TenneT is met de oplevering van de startmotor van het zuiden de noodvoorziening voor black-outs helemaal op orde.