Huisdieren treden op tijdens knuffelconcert voor ouderen

Vol overgave zingt zangeres Merel Huizinga 'L'amour est un oiseaux rebelle' uit de opera Carmen voor de roze parkiet Nala. Parkiet en zangeres treden tijdens Werelddierendag op voor de bewoners van verzorgingshuis De Magistraat in Rotterdam. Dat doen ze samen met honden en katten die bij het publiek tijdens het knuffelconcert op schoot mogen.

"Ze zingt een beetje mee en ze vliegt niet weg, dus ik denk dat zij ook een beetje geniet van de muziek op dierendag", zegt Merel Huizinga. Ze heeft het initiatief genomen om de Stichting Philomela op te richten met als doel klassieke muziek te combineren met het knuffelen met huisdieren.

"Als mensen ouder zijn of ziek, komen ze minder makkelijk in aanraking met muziek. Vaak missen ze ook hun huisdier. Ze hebben altijd een kat gehad en in een verzorgingshuis zitten ze zonder kat of hond of vogel. En dat brengen we samen", legt Merel uit.

De honden en katten die op bezoek zijn in het verzorgingshuis in Rotterdam, laten zich heel gemakkelijk aaien en knuffelen.

"Dan komen we hier en dan komen er zoveel verhalen los", vertelt Sabine van der Helm van castingbureau Catvertise. "Ik weet zeker dat mensen gaan vertellen: oh, vroeger had ik Poekie of vroeger had ik mijn hond Max en dan komt er veel naar boven als ze deze dieren weer zien. Dit zijn ook allemaal dieren die heel sociaal zijn en niet bang."

Onder de katten is zelfs een hele beroemde kat aanwezig: Abatutu uit de film De Wilde Stad. Als een rasechte stadsbewoner van Amsterdam neemt Abatutu de kijker mee op sleeptouw door de wildernis van de hoofdstad.

"Dit is de grootste knuffelkat van heel Nederland. Hij heeft afgelopen maandag een prijs gewonnen op het Nederlandse filmfestival voor zijn rol in de film De Wilde Stad, maar hij knuffelt ook graag met ouderen tijdens een dierenconcert. Hij is het gewend om op een podium te staan", zegt zijn baasje Sabine.

Tijdens het knuffelconcert luisteren de bewoners met de kat op schoot naar liedjes over dieren. "Ook meezingliedjes zoals de kat van Ome Willem die op reis is geweest."