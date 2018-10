Minister verplicht hondenpaspoort en voert dierenverbod in voor mishandelaars

"Wij willen dat de honden die geboren worden of die geïmporteerd worden allemaal een paspoort gaan krijgen zodat degene die een hond wil kopen weet waar het dier vandaan komt, wie de fokker is en of het ingeënt is."

Afschuwelijke taferelen

Jaarlijks worden in Nederland 12 duizend verwaarloosde, in de steek gelaten of mishandelde huisdieren opgevangen en ruim 9 duizend daarvan zijn honden. De dierenbescherming, dierenambulance en de dierenasiels hebben hun handen er vol aan en zij zijn blij met het verplicht stellen van een dierenpaspoort voor honden. Want de doorgefokte honden uit het buitenland zijn een steeds groter probleem.

"Dat zijn echt afschuwelijke taferelen met moederhonden die in schuren continu nestjes moeten produceren, waar ziektes spelen. De pups worden niet gesocialiseerd. Stel je koopt zo'n pup via internet, dan kan je geconfronteerd worden met gedragsproblemen en hoge kosten door gezondheidsproblemen van de hond. En helaas, dat soort honden belanden in onze asiels", zegt Co'tje Admiraal, directeur van Dierenbescherming Nederland.

Het baasje blijft verantwoordelijk

De minister hoopt met de maatregel het aantal probleemdieren dat in de asiels belandt, terug te kunnen dringen. "Ik hoop inderdaad dat op deze manier dat het net om de malafide fokkers sluit. Tegelijkertijd blijft het voor ieder baasje een verantwoordelijkheid dat je goed voor je dieren zorgt."

Minister Schouten is onder de indruk van het asiel in Vlaardingen waar ze op Werelddierendag op bezoek was. "Ik vind het geweldig om te zien wat voor werk de dierenasiels en dierenambulances voor werk doen. Dat zij ervoor zorgen dat de dieren opknappen en dan weer een goed baasje kunnen krijgen. En daar heb ik vandaag hele mooie voorbeelden van gezien."