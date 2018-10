Ouders houden kinderen weg van Rotterdamse school na klachten over juffen

Vijf tot tien leerlingen van basisschool RSV Zuid in Rotterdam zijn de afgelopen dagen niet naar school gegaan. De ouders houden de kinderen uit groep 5 thuis. Volgens hen worden ze vernederd en geïntimideerd door de juffen. De schoolleiding ontkent dit.

De twee juffen zijn nieuwe leerkrachten op de vestiging Zuid van de Rotterdamse Schoolvereniging (RSV). Het duo vervangt de zwangere juf van groep 5.

De meest ervaren leerkracht werkt al vijftien jaar bij de RSV. Zij staat drie dagen voor de groep. De andere juf werkt twee dagen.

De ouders merkten in de eerste weken van het schooljaar veranderingen in het gedrag van hun kinderen. Ze kaartten dit aan bij de leerkrachten. De gesprekken hielpen niet.

‘’Kinderen vertelden dat er tegen hen werd geschreeuwd. Ook wordt hen als straf eten en drinken ontzegd’’, legt één van de ouders uit. ‘’Kinderen krijgen te horen dat ze vies en dom zijn. Als het werk niet af is, krijgen ze een onvoldoende.’’

De kinderen van groep 5 durfden in eerste instantie thuis niets te vertellen. ‘’Want er wordt gedreigd dat als ze dat wel doen, de juf hun ouders zal vertellen hoe stout ze zijn’’, aldus de ouder.

Gedrag

Volgens de ouders resulteerde de sfeer in de klas tot ander gedrag. De kinderen zouden na school niet meer op school willen blijven spelen. Ze willen niet meer naar school. Kinderen veinzen pijn in de buik en andere klachten. Een enkeling heeft plotseling problemen met het ophouden van de plas. Vragen over de juffen durven kinderen niet meer te beantwoorden, terwijl ze anders zo mondig zijn.

Een aanvullend punt van bezwaar van de ouders waren seksueel getinte foto’s van Barbie-poppen op de Facebook-pagina van één van de leerkrachten. De pagina is vorig weekeinde gesloten. Eén van de ouders zegt: ‘’Maar wat je daar kon zien, vonden wij in strijd met het social media-protocol dat de school hanteert.’’

Brief

Na de mislukte gesprekken met de leerkrachten stuurden de ouders een gezamenlijke brief naar de directie. Tot twee keer toe werd gesproken met de leiding. ‘’Nou ja, gesprekken, we kregen als eerste te horen: De leerkrachten blijven. Daarna mochten we onze brief toelichten. Veel vertrouwen wekte dat niet. We hadden niet het idee dat school er met ons uit wilde komen.’’

De ouders willen daarom een time-out voor de leerkrachten en een onderzoek. Die eis werd niet ingewilligd. Uiteindelijk besloten enkele ouders tot drastische maatregelen. Zo’n tien kinderen bleven de eerste dag thuis, donderdag waren het er vijf. ‘’Vermoedelijk omdat de andere juf er nu niet is’’, licht de ouder toe.

Serieus

De directeur van de Rotterdamse Schoolvereniging, Per Severin, kent de klachten van de ouders. ‘’Die nemen we heel serieus. We willen ook met individuele ouders in gesprek. Maar we laten hen niet bepalen wat er op school gebeurt.’’

Severin, die kan rekenen op de steun van het schoolbestuur, voelt niets voor een gesprek met de ouders én de leerkrachten. ‘’Dat leidt tot niets. Het gaat om een veelheid van klachten bij verschillende kinderen. Die kun je beter individueel met ouders bespreken, is onze ervaring.’’

De directeur heeft ook met de juffen gesproken over de klachten. ‘’Uiteraard hebben we ook met hen om tafel gezeten. Maar het zijn goed gekwalificeerde krachten. De één werkt al vijftien jaar bij ons. We hebben nooit een probleem met haar gehad, althans bijna niet.’’

Klopt er dan niets van de klachten? Severin: ‘’Volgens ons speelt er niets, maar een kind kan het anders ervaren. Dat staat centraal. Wij hebben vastgesteld dat het niet waar is. Maar je moet het kind uit het isolement van de ervaring halen.’’

Facebook

Directeur Severin heeft ook met de leerkracht gesproken over haar Facebook-pagina. School heeft ook niet aangedrongen op het verwijderen van de pagina. ‘’Als directie treden we niet in de privéomgeving van een werknemer. Die pagina bestond al jaren en er zijn nooit klachten over geweest. Ze exposeert zelfs met die poppen.’’

Volgens de ouder stond op de pagina ook een gedicht dat is voorgelezen in de klas. Dat gedicht zou populair zijn in de kringen van pedofielen.

Contact

Severin zegt inmiddels enkele goede contacten met ouders te hebben gehad. Alle ouders hebben per brief een nieuwe uitnodiging voor een gesprek op school gehad. Ook is de leerplichtambtenaar over de situatie gesproken.

Andere ouders weten nog niet wat ze gaan doen. ‘’Het is immers een hele stap om je kind van school te halen.’’