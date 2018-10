LIVEBLOG: tuchtcommissie buigt zich over rode kaart van Robin van Persie

Robin van Persie moet zich donderdagavond verantwoorden bij de tuchtcommissie van de KNVB vanwege zijn rode kaart van afgelopen zondag tijdens Feyenoord-Vitesse (2-1). De aanvoerder van de Rotterdammers vecht het schikkingsvoorstel van twee wedstrijden (plus één duel voorwaardelijk) aan. Uiteraard is RTV Rijnmond bij deze zitting.

