Koeien klaargestoomd voor 'missverkiezing' op Fokveedag

Boeren Wouter de Bruin en Teus van Dijk uit Giessenburg zijn druk bezig om hun koeien in top staat te brengen. Ze zetten alles op alles voor de kampioenskeuring van de Fokveedag in Hoornaar. Vorig jaar won hun koe Geertje en ook dit jaar zijn ze kanshebbers.

"Op de Fokveedag moeten de koeien op z'n mooist staan. Dus we zijn deze week druk bezig met wassen, scheren en fohnen", vertelt Teus van Dijk. Zelfs de staart van de koeien wordt geblondeerd. Een van de koeien die dit jaar meestrijdt heet, net zoals de kampioen van vorig jaar , Geertje.

De sterke punten van de 'Geertje twee' zijn duidelijk voor de Giessenburger. "Het is een complete koe die mooi in balans is. Heel best van uier en goede benen. De balans zal de jury aanspreken", vertelt de trotse Teus.

Schoonzoon Wouter is druk bezig met de verzorging van de koeien. Het is een precies werkje."We zijn de koe aan het toiletteren. De laatste hand wordt gelegd aan de kop. We gebruiken daar een klein scheerapparaatje voor zodat je alle hoeken van de kop goed uit kunt scheren. De uier en de benen zijn al geschoren. Het is nu alleen nog finetunen", legt Wouter uit.

Spanning

De mannen kijken uit naar de Fokveedag. Deze hele week staat in het teken van de voorbereidingen. "Als klein jongetje droomde ik er al van om de dagkampioen te worden op de Fokveedag. Daar gaan we ons best voor doen", vertelt Wouter.

"We leven daar toch elk jaar weer naar toe. Iedereen in de familie helpt mee en kent z'n taak. In de laatste week moet het gebeuren en dan bouw je wel wat spanning op", besluit Teus.

Fokveedag