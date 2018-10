Jack van den Berg weg bij Katwijk

Trainer Jack van den Berg (59) is weg bij Katwijk. De regerend kampioen van de tweede divisie heeft donderdag afscheid van hem genomen. Technisch directeur Cees Bruinink neemt de honneurs tijdelijk waar, meldt de club.

Van den Berg is een bekende naam in het regionale voetbal. Hij was negen jaar actief als coach van zaterdagclub Barendrecht en zwaaide de scepter bij zondagploeg IFC uit Hendrik-Ido-Ambacht. Drie seizoenen was de trainer actief bij ASWH.

Als amateurtrainer won Van den Berg diverse prijzen, waaronder de zaterdagtitel en het landskampioenschap voor amateurclubs. In 2006 werd hij verkozen tot beste amateurtrainer van Nederland.