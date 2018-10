Woonwagenbewoners Spijkenisse weigeren te vertrekken

De woonwagenbewoners die een veldje bij een kamp in Spijkenisse bezet houden, zijn niet van plan te vertrekken. Ze vinden dat de grond van hen is omdat hun voorouders er ook al woonden.

"Vroeger heeft hier familie van ons gestaan. Door een uitsterfbeleid zijn de vakken dichtgegooid. Wij nemen nu die vakken weer terug", zegt Wesley Massing, een van de Sinti tegen RTV Rijnmond.

"We hadden eerst een goed gesprek, maar nu hebben we net een telefoontje gehad dat de gemeente maandag met ons wil praten. Maar dan moeten we wel per direct vertrekken. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Zometeen zijn we hier weg en dan staan hier als we terugkomen blokken beton."

De gemeente Nissewaard weet niet precies wat het met de situatie aan moet. Eerder deze week liet de gemeente in een persbericht weten te gaan handhaven, maar wat dat dan precies tot gevolg heeft, kon een woordvoerder niet zeggen.

"Zij willen ons in huizen stoppen, maar wij willen dat niet omdat het onze cultuur is. Mensen die in een normaal huis wonen kunnen we ook niet verplichten in een woonwagen te gaan wonen."