Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Neptunus op gelijke hoogte in Holland Series

Curaçao Neptunus is donderdag helemaal terug gekomen in de strijd om het landskampioenschap. De Rotterdamse honkballers versloegen in eigen huis L&D Amsterdam Pirates in het vierde duel van de Holland Series met 13-4. De stand na de vier wedstrijden in de Holland Series is 2-2.

Tijdens de eerste inning kwam de ploeg van coach Ronald Jaarsma op een 1-0 voorsprong, maar in de tweede slagbeurt van Amsterdam wisten de bezoekers de stand in hun voordeel naar zich toe te trekken (3-2). Gedurende de vierde Rotterdamse slagbeurt ging de thuisploeg weer aan de leiding (4-3). In de zevende inning pakte Neptunus twee punten, maar tijdens de achtste slagbeurt gingen de Rotterdammers echt helemaal los: er werden maar liefst zeven punten gescoord. Amsterdam Pirates kon tijdens die twee innings maar één puntje bijeen sprokkelen (13-4). Neptunus speelt zaterdag het vijfde duel in de Holland Series tegen Amsterdam Pirates. Er staan nog minimaal twee wedstrijden en maximaal drie wedstrijden op het programma. Als Neptunus tweemaal wint, dan zijn de Rotterdammers wederom landskampioen.