Dichter van Zuid brengt eigen dichtbundel uit

De 'dichter van Zuid' alias Feyenoordfan Robin van den Heuvel komt met een dichtbundel. "Ik wil al van kleins af aan iets achter laten, en nu komt mijn boek gewoon uit! Dat is natuurlijk fantastisch."

De dichter van Zuid schrijft vooral over zijn club Feyenoord en Rotterdam. Op Facebook lezen zijn vele volgers met plezier zijn gedichten. De landelijke doorbraak bij het grote publiek was het gedicht dat Van den Heuvel schreef voor de in coma liggende Ajacied Abdelhak Nouri.

Menselijkheid

Zelf vond hij het allemaal 'nogal opgeblazen'. Van den Heuvel: "Kijk ik ben niet alleen Feyenoorder, ik ben ook mens. En om voor menselijkheid geprezen te worden vind ik nogal overtrokken."

De dichter kampte in die tijd ook met flinke psychische problemen en was suicidaal. "Maar door het schrijven kon ik het topje van de ijsberg in ieder geval kwijtraken. De meeste mensen hebben soms behoefte aan een luisterend oor. Voor mij is het stuk papier."

Half november komt de dichtbundel uit.