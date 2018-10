Europa League: Strootman gelijk met Olympique Marseille

Oud-Spartaan Kevin Strootman heeft donderdagavond met Olympique Marseille in groep H van de Europa League niet kunnen winnen van Apollon uit Cyprus. In Nicosia speelde de Franse club met 2-2 gelijk. Strootman deed negentig minuten mee.

In diezelfde poule deed Eintracht Frankfurt wel goede zaken. De Duitse club, met voormalig Feyenoorder Jonathan de Guzmán in de basis, klopte Lazio Roma met maar liefst 4-1. De Guzman, die drie minuten voor tijd naar de kant ging, gaf de assist bij de openingsgoal. De Italiaanse gasten kregen maar liefst twee rode kaarten voor Joaquin Correa en Dusan Basta. Jetro Willems deed niet mee bij de Duitsers vanwege een schorsing.

In groep H gaat Jonathan de Guzman met Eintracht Frankfurt aan kop met zes punten uit twee duels. Olympique Marseille en Strootman delen samen met Apollon de derde plek.

Rangelo Janga was voor zijn ploeg FC Astana uit Kazachstan belangrijk in het groepsduel tegen Stade Rennes in poule K. De oud-spits van Excelsior en FC Dordrecht gaf als invaller een assist op het tweede Kazachse doelpunt. FC Astana versloeg de Fransen uiteindelijk met 2-0. Astana staat in de groep op de eerste plaats met vier punten na twee wedstrijden.