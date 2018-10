Deel dit artikel:













Eric Meijers te gast in FC Rijnmond

Eric Meijers zal vrijdag aanschuiven in FC Rijnmond. De oud-trainer van Achilles '29 uit Groesbeek kwam recent in het nieuws vanwege de documentaire Voetbal is Oorlog, waarin de coach een belangrijke rol speelt. Maar Meijers heeft ook een regiolink.

De vader van de voormalig coach van Achilles '29 is Pauke Meijers, die in het seizoen 1960/1961 landskampioen met Feyenoord werd. Naast Meijers nemen ook analist Geert den Ouden en één van onze Feyenoord-watchers plaats in de studio. De presentator van FC Rijnmond is Etienne Verhoeff. FC Rijnmond begint vrijdag om 17:16 uur en wordt vervolgens ieder uur herhaald. Op onze Facebook-pagina kun je live meekijken en -praten tijdens de uitzending.