Kunstzinnige sloop betonnen muur RoRo-artist Judy van Luyk

Cést le beton qui fait la musique hysterique, werd er tijdens de kunstzinnige Artist vs Concrete-muursloophappening aan de Rotterdamse Bergselaan onder de doorboorbegeleding van de noestwoeste kunstenares Judy van Luyk.

Het RoRo-initiatief van het Centrum Beeldende Kunst/CBK probeert met al dan niet internationaal befaamde lokale kunstenaars elke zes maanden ergens in de Rotterdamse openbare ruimte een nieuw kunstwerk te laten verrijzen of in dit geval als facade te doorboren en deels breken.

In Noord wordt door van Luyk hiervoor een drie meter hoge en twee meter brede betonobject op een sokkelverhoging met een 4000-tal lijnsgewijs uitgetekende gaten aan brokken geboord.

Het is de bedoeling dat het aanwezige publiek elk te beboren gat met een euro of meer ten bate van de kunstemaker en haar of zijn materieel sponsort.

Dankzij het prachtige Indian Summer/nazomerweer had Judy van Luyk over belangstelling en dus fiinanciele bijdrage en inzet geen klagen qua plompverloor klopboor-, morteluitstrijk en kangoplet....



Door roeien, ruiten en al dan niet betonnen- of bonbonblokken-facades en facetterettes zich te binnenstebuiten gaande vloggert Jack F Kerklaan neemt 's poolshoogte bij dit 42/12 grootboor-grondverzet.....