Verdachten beschieting pand Panorama voor de rechter

Een 25-jarige Rotterdammer en een man van 45 uit Spijkenisse staan vrijdag voor het eerst voor de rechter voor het beschieten van een gebouw aan de Teleportboulevard in Amsterdam. In het pand zit onder meer de redactie van het tijdschrift Panorama.

Ook een 42-jarige man uit Woerden staat terecht. Het drietal is lid van de Woerdense motorclub Caloh Wagoh Main Triad. Die motorclub wordt ook in verband gebracht met een liquidatie in Spijkenisse, vorig jaar.



Het pand van Panorama werd 21 juni 's avonds laat beschoten met een antiraketwapen. Niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot moord en verboden wapenbezit.

De rechtbank in Amsterdam behandelt de zaak vrijdag nog niet inhoudelijk. Wanneer dat wel gebeurt, is nog niet bekend.