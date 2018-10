Unilever toch niet volledig naar Rotterdam

De vestiging in Rotterdam wordt toch niet hét hoofdkantoor van Unilever. Dat maakte het levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern vrijdagochtend bekend.

De directie heeft besloten om het voorstel van het vertrek uit Londen niet aan de aandeelhouders voor te leggen. Een deel van hen maakte recent bezwaar tegen de verhuizing.

Unilever bestaat nu nog uit twee hoofdkantoren: een Britse tak in Londen en een Nederlandse tak in Rotterdam. Het concern wilde de structuur simpeler en goedkoper maken door de hoofdkantoren samen te voegen in Rotterdam.



“Het zat er een beetje aan te komen de laatste dagen”, zegt Nik Wouters, economieverslaggever bij de NOS, over het nieuws. “De aandeelhouders in Groot-Brittannië waren zich steeds meer aan het verzetten tegen de verhuizing. Het leek erop dat het een steeds moeilijkere missie werd.”

Volgens Wouters heeft het verzet van de aandeelhouders tegen de verhuizing met een aantal zaken te maken. “Het Verenigd Koninkrijk ziet grote bedrijven liever niet vertrekken. Unilever is een megabedrijf met producten in supermarkten over de hele wereld.”

Britse producten

Daaronder zijn ook typische Engelse producten, zoals Marmite. “Het voelde een beetje alsof ze dat soort producten zouden gaan verliezen en het dan niet meer typische Britse producten zouden zijn”, legt Wouters uit. Ook speelt mee dat Unilever bij een verhuizing naar Rotterdam van de Britse AEX zou verdwijnen. “Dat doet ook pijn, dat zo’n groot bedrijf van je beurs verdwijnt.”

De aandeelhouders lijken niet gevoelig voor de afschaffing van de dividendbelasting, waarmee premier Rutte grote bedrijven als Unilever juist naar Nederland wilde lokken. “Dit is echt heel pijnlijk. Een duidelijk signaal dat die belasting mensen niét overtuigt om hierheen te komen.”



Volgens Wouters blijven de gevolgen voor Rotterdam beperkt nu Unilever niet volledig naar de stad komt. “Qua banen zou het misschien tientallen banen hebben opgeleverd. Ook voor de structuur zou het goed zijn geweest als zo’n bedrijf helemaal in Rotterdam gevestigd zou zijn. Wat dat betreft is het jammer, maar het is niet zo dat de wereld vergaat.”

De leiding van het concern beraadt zich nu op vervolgstappen. Analisten houden rekening met de mogelijkheid dat het hoofdkantoor van Unilever samengevoegd wordt in Londen.