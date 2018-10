Deel dit artikel:













Politie neemt 27 auto's in beslag Foto: Politie Charlois

De politie heeft donderdagavond bij een kentekencontrole in Rotterdam-Charlois 27 auto's in beslag genomen. Ook werd 38 duizend euro aan boetes geïncasseerd. In totaal werden op de Slinge 150 auto's gecontroleerd.

Het gaat om een zogeheten ANPR-controle, in samenwerking met de gemeente en de belastingdienst. Daarbij worden alle passerende auto's automatisch gescand. Mensen die nog een boete of een belastingschuld hebben openstaan, worden vervolgens aan de kant gezet. Zeven mensen bleken zonder rijbewijs te rijden. Daarnaast reden drie wagens onverzekerd rond.