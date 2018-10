Feyenoord publiceert jaarcijfers met recordomzet

Feyenoord heeft vanmorgen de jaarcijfers over het seizoen 2017-2018 gepresenteerd. De club draaide een recordomzet van bijna 100 miljoen euro. Ook is er een nettowinst van bijna 12 miljoen.

Het nieuws dat Feyenoord financieel een topjaar heeft gedraaid werd eerder deze week al bekend. Het eigen vermogen van de club is verhoogd van 24 naar 31 miljoen.

De club had meer inkomsten door deelname aan de Champions League en de bekerwinst. Het is al het zevende seizoen op rij dat de club in de plus eindigt.

Later deze ochtend zal Feyenoord-directeur Jan de Jong ook in een interview met RTV Rijnmond een toelichting geven op de jaarcijfers.