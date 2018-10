Kamerleden vragen debat aan over dividendbelasting na nieuws over Unilever

Meerdere politieke partijen willen zo snel mogelijk in debat met premier Rutte over de dividendbelasting, nu de verhuizing van Unilever van Londen naar Rotterdam niet doorgaat. PVV-leider Geert Wilders noemt het een 'mega-afgang voor premier Rutte'.

De verhuizing van het levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern was een van de belangrijkste argumenten van de minister-president om de dividendbelasting af te schaffen. Unilever heeft vrijdag besloten om voorlopig twee hoofdkantoren te houden: één in Groot-Brittannië en één in Nederland.

"Dit is echt heel pijnlijk", zei economieverslaggever Nik Wouters vrijdagochtend op Radio Rijnmond. "De afschaffing zou de beslissing moeten geven om het hoofdkantoor hierheen te halen, maar dat feest gaat niet door."



Ook Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks, noemt het besluit van Unilever pijnlijk. "Het aller aller aller laatste argument voor afschaffen dividendbelasting valt nu weg.''

Lodewijk Asscher van de PvdA sluit zich daarbij aan: "Nu zijn alle smoezen op: vanmiddag moet ministerraad besluiten om de dividendbelasting niet af te schaffen en het geld te investeren in Nederland.''