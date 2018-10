Tuchtcommissie spreekt Van Persie vrij

De tuchtcommissie van de KNVB heeft Robin van Persie vrijgesproken van de rode kaart die de aanvoerder zondag kreeg in het duel tussen Feyenoord en Vitesse. De zaak werd donderdagavond in Zeist behandeld, waarna vrijdagochtend vrijspraak volgde.

Door de vrijspraak is van een schorsing van de aanvoerder geen sprake. Van Persie is speelgerechtigd wanneer Feyenoord zondag in de eredivisie in een uitwedstrijd aantreedt tegen Willem II.

Van Persie kreeg een directe rode kaart tegen Vitesse na een overtreding op verdediger Clarke-Salter. Aanvankelijk werd de club een schikkingsvoorstel geboden van twee duels plus één voorwaardelijk. Feyenoord ging daar niet mee akkoord en maakte er een zaak voor de tuchtcommissie van.