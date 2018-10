Stoomtreindagen in Rotterdam: 'Het is toch een stuk gaver als er geluid uitkomt?'

Liefhebbers van stoomtreinen kunnen dit weekend weer hun hart ophalen in Rotterdam. De Stoom Stichting Nederland organiseert de jaarlijkse Stoomtreindagen bij het Stoomdepot aan de Rolf Hartkoornweg.

Het Rotterdamse Stoomdepot is één van de twee Nederlandse verenigingen die nog een aantal keer per jaar met stoomtreinen rijden over het spoor tussen de normale NS-treinen. De stichting wordt alleen gerund door vrijwilligers.

"Alles leeft, alles kraakt, alles stoomt en alles rookt. Kinderen vinden dat fantastisch", zegt vrijwilliger Rens-Jan Jongenelen over de open dagen dit weekend.

Mensen kunnen in een echte stoomtrein heen en weer pendelen tussen het depot en station Gouda, er zijn minitreintjes voor kinderen en bezoekers kunnen zelf een baan bouwen. Met vuur spelen om de stoomtreinen te stoken, zit er voor de kinderen niet in. "Veiligheidsdingetje", legt Rens-Jan uit.

Gek van treintjes

Leerling-stoker Rens-Jan is nog maar 22 jaar, maar loopt al zeker acht jaar rond bij het Rotterdamse Stoomdepot. "Ik was vroeger al gek van treintjes. Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en een mail gestuurd. Nu ben ik er nog steeds."

"Het is gewoon heel gaaf", vertelt hij over de stoomtreinen. "Het is een techniek van vroeger die nog steeds leeft. Moderne treinen zijn veel stiller. Het is toch een stuk gaver als er geluid uitkomt?"

Bij het stoomdepot zijn ze blij met zijn hulp. "Mannen zoals hij zijn de toekomst, anders moeten wij het tot het einde blijven doen", zegt een oudere vrijwilliger. "Tegenwoordig zitten mensen meer aan de spelcomputer en de smartphone, dus het is prachtig als ze hier willen komen."