Organisaties: 'Eenzaamheid is niet alleen een probleem onder ouderen'

Minister Hugo de Jonge kijkt bij de bestrijding van eenzaamheid teveel naar ouderen. Ook jongeren zijn steeds vaker eenzaam, schrijven organisaties en bedrijven die zich hebben verenigd in de Coalitie Erbij Rotterdam. Ze willen een bredere aanpak.

De Jonge kwam eerder dit jaar met het actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'. Hij wil daarmee de eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Een gemiste kans, staat in een brief van de Coalitie Erbij . Het lijkt volgens Veronique Vaarten van de coalitie nu net of eenzaamheid uitsluitend iets is van ouderen.

"Het blijkt dat de eenzaamheid onder ouderen soms al is begonnen op jongere leeftijd. Die mensen zijn structureel eenzaam." Dat betekent dat ze geen ondersteunende relaties hebben met familie, vrienden en bekenden, legt Vaarten uit.

Niemand om op terug te vallen

De 26-jarige Vera Lynn kan daar over mee praten. Toen zij zeven jaren geleden verhuisde naar het centrum van Rotterdam, had zij niemand in de buurt op wie ze kon terugvallen.

"Er was niemand om mee af te spreken, mee te gaan koken of tegen te zeggen dat ik me eenzaam voelde. Vrienden gaan hun eigen weg en zitten echt niet elke dag te wachten op mijn verhaal."

Veronique Vaarten vult aan: "Vrienden maak je vooral als je jong bent. Later komen er niet veel meer bij. Dat maakt ook dat we zeggen dat we eerder aandacht moeten hebben voor eenzaamheid. Want op latere leeftijd is dat niet meer goed te repareren."

Mensen die structureel eenzaam zijn, zijn niet altijd geholpen met een activiteit in de buurt, legt Vaarten uit. Er komen vaak ook vragen bij naar de zin van het leven. "We kunnen het leed op latere leeftijd wel verzachten door aandacht te hebben voor wie ze zijn."

Niet alleen maar appjes

Vera Lynn beaamt dat: "Luister naar elkaar. Stuur elkaar niet alleen maar appjes, maar geef elkaar serieuze aandacht. Social media zijn leuk, maar dat is niet alles."

Voelt u zich eenzaam en wilt u daarover praten? Bel dan met Sensoor in Rotterdam: 010 - 436 23 23