'Waarschijnlijk einde voor De Delft'

De historische scheepswerf in Rotterdam-Delfshaven staat op het randje van een faillissement. Op de werf wordt al jaren gewerkt aan het schip De Delft. Maar omdat er te weinig bezoekers op de werf komen, heeft de gemeente Rotterdam de subsidie nu stopgezet.

“Zoals het er nu voorstaat, houdt het op”, zegt interim-directeur Johan Breukels. Dinsdag neemt het bestuur een beslissing over de toekomst van het schip.

De gemeente Rotterdam vindt de bezoekersaantallen voor de historische scheepswerf in Delfshaven te laag en heeft er geen vertrouwen in dat dit snel verbetert. Daarom is een subsidieaanvraag van 780 duizend euro voor de komende vier jaar afgewezen, schrijft het college in reactie op vragen van de partij Denk.

“Dat de bezoekersaantallen lager zijn dan bij historische schepen als de Batavia in Lelystad of het VOC-schip bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, is logisch”, reageert Breukels. “Daar is ook meer te zien, maar ik geloof dat we hier ook iets heel moois kunnen bouwen. Dat kost wel investeringen.”

“Al achttien jaar zijn wij betrokken bij de herbouw van het schip, nu maken we een andere keuze”, schrijft het college. Naast een museum werden ook leerwerktrajecten aangeboden op de scheepswerf. In 2017 heeft De Delft de aanbesteding daarvoor verloren. “Vanaf 2016 kregen we steeds minder leerwerktrajecten toegewezen”, zegt Breukels, vroeger werkzaam bij de Rotterdamse GGD. “In 2018 waren dat zelfs nul trajecten.”

Daarom schreef hij in maart een brandbrief naar de gemeente dat een faillissement dreigt. Nu de gemeente de subsidie stopzet lijkt het einde verhaal voor De Delft. Wat er dan met het schip gaat gebeuren? "Ik durf het niet te zeggen. Ik weet het niet."