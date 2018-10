Kaas proeven, ruiken en bekijken op de kaaskeuring in Hoornaar

Jonge kaas, geitenkaas, kruidenkaas en belegen kaas: zo'n 120 kazen worden vrijdag in Hoornaar onderworpen aan de jaarlijkse kaaskeuring. De keuring wordt traditiegetrouw gehouden voorafgaand aan de Fokveedag, die zaterdag op de planning staat.

De kazen worden beoordeeld op verschillende punten, vertelt keurmeester Gea van der Puijl. "Met een boor maken we een boormonster. Dan hebben we een kokertje kaas waarmee we de consistentie kunnen bepalen: hoe soepel is de kaas, hoe voelt 'ie in de mond? Ook beoordelen we de geur en smaak."



Het uiterlijk van de kaas wordt ook meegenomen in de beoordeling. Er wordt dan vooral gekeken of de kaas er netjes uitziet. "Als de korst bijvoorbeeld een beetje open is, kunnen er schimmels of bacteriën in groeien", legt Van der Puijl uit.

Een van de boeren die vrijdag meedoet aan de keuring, is Kirsten de Jong uit Haaften. Bij de kaasboerderij van haar en haar man is het uiterlijk van de kaas haar taak. "Ik breng de coating aan. Het bereidingsproces van de kaas doet mijn man, maar de uitstraling is mijn afdeling. Dus ik hoop dat ik een goede kaas heb uitgezocht voor de keuring", zegt ze.

Hoge ogen

Vorig jaar gooiden De Jong met meerdere kazen hoge ogen bij de jury in Hoornaar. "We behaalden vorig jaar goud voor onze kruidenkaas, zilver voor jonge kaas en brons voor de belegen kaas. We waren toen dik tevreden."

Ook voor dit jaar is ze zeker een kanshebber, vertelt keurmeester Van der Puijl. "Ze zijn nog niet zo lang bezig, maar de kwaliteit is goed. Ze zijn al eerder hoog geëindigd."

Volgens De Jong is elke kaasboer trots op zijn product. "Ongeacht hoe je scoort. Je verkoopt het aan huis of het gaat naar de handel: iedereen verwerkt zijn eigen melk tot iets heel moois. Daar ben je trots op. Het is de meerwaarde van je eigen melk, dat maakt het zo mooi denk ik."