Podcast: 'De vrijspraak van Van Persie is onbegrijpelijk'

Luister hier naar een gloednieuwe aflevering van Podcast Rijnmond, de wekelijkse show waarin de sportredactie van RTV Rijnmond spreekt over het regionale profvoetbal.

Natuurlijk gaat het over de vrijspraak van Robin van Persie. "Onbegrijpelijk", luidt de eerste reactie van Sinclair Bischop. Dirk Beers is het het roerend eens met de Feyenoord-watcher van Rijnmond.

"Het blijkt weer dat Joris van Benthem de beste verdediger van Feyenoord is", stipt Frank Stout aan, waarna hij komt met drie eerdere zaken waarin Feyenoords huisjurist een speler kreeg vrijgesproken. Ruud van Os hekelt de aanklager betaald voetbal. "Een amateur die keer op keer zijn zaken niet op orde heeft."

Verder gaat het in de podcast over Excelsior. Hoe wordt Ali Messaoud vervangen? En over het stroef draaiende Sparta en FC Dordrecht.

Abonneren op de Podcast van Rijnmond Sport?

iTunes

Stitcher