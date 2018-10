Vijf vragen over het intrekken van verhuisplan Unilever

Unilever in Rotterdam (Google Streetview)

Unilever ziet af van het plan om alleen nog maar een hoofdkantoor in Rotterdam aan te houden. Het voorstel om het kantoor in Londen te schrappen kreeg niet de handen van alle aandeelhouders niet op elkaar. Wat betekent dat voor Unilever en voor Rotterdam?

1) Waarom wilde Unilever zijn hoofdkantoor op één pek concentreren?

Unilever ontstond in 1930 uit een fusie van de deels Rotterdamse Margarine Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers. Jarenlang had het bedrijf twee directies. In 2005 zijn de directies samengevoegd.

Het leek de top van het het levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern een goed idee om nu ook de kantoren ineen te schuiven. Dat is wel zo efficiënt.

Er speelde nog iets anders mee, legt Henk Volberda uit, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En dat was het vijandige overnamebod op Unilever door de Kraft Heinz Company.

Unilever sloeg het bod van 130 miljard euro af. De directie van het bedrijf denkt dat het Nederlandse ondernemingsrecht een betere bescherming biedt tegen toekomstige vijandige overnames dan het Britse.

2) Hoe komt het dat Unilever het plan heeft ingetrokken om het Londense hoofdkantoor naar Rotterdam te verhuizen?

Volberda: "Britse en activistische aandeelhouders vinden het een slecht idee. Dat heeft ook weer met het verschil tussen het Britse en Nederlandse recht te maken. Het Nederlandse ondernemingsrecht heeft meer aandacht voor werknemers, klanten en de rol van een bedrijf in de maatschappij."

In Groot-Brittannië hebben aandeelhouders meer macht. Bedrijven zijn er in hun ogen vooral om de aandelenkoersen hoog te houden. Als een bedrijf goed betaalt voor aandelen Unilever, dan zouden zij zich niet verzetten tegen een overname.

"Daarom zag je de laatste tijd een aanzwellende kritiek vanuit Britse aandeelhouders tegen de verplaatsing van het Britse hoofdkantoor. En je ziet nu dat de directie het plan niet langer aandurft."

3) Dreigt nu het omgekeerde, namelijk dat Unilever het hoofdkantoor van Unilever helemaal naar Londen verplaatst?

"De kans bestaat. Het besluit van Unilever is heel jammer voor Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb heeft er heel veel energie ingestoken. Officieel beraadt Unilever zich nog op de toekomst. Maar er zijn eigenlijk maar twee opties."

Wat Unilever gaat doen zal erg afhankelijk zijn van de invulling die aan de Brexit wordt gegeven. Weet Groot-Brittannië gunstige regelingen af te spreken bij een vertrek uit de EU, dan is de kans groot dat Unilever de directie in Londen concentreert. Dat is wel zo efficiënt.

"Maar Rotterdam moet de moed nog niet helemaal opgeven. Bij een harde Brexit, dus als Groot-Brittannië zonder goede deal uit de EU stapt, dan lijkt het niet logisch voor Unilever om in Londen te blijven."

4) Wat betekent het verder voor de werkgelegenheid in Rotterdam?

Ook dat hangt van de Brexit af. Maar er speelt nog iets. Doordat Unilever nu in ieder geval nog deels gevestigd blijft in Londen, blijft er kans op een nieuwe vijandige overname, zoals die door de Kraft Heinz Company.

5) Kan de afschaffing van de dividendbelasting van tafel nu Unilever afziet van een verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam?

Volberda: "Dat is een politieke afweging. Economen zijn verdeeld. Er zijn fiscale economen die zeggen dat het goed is. Anderen zeggen dat een verlaging van de vennootschapsbelasting effectiever is. Daar profiteren veel meer bedrijven van."

Wel blijkt uit onderzoek dat bedrijven de vestiging van hun hoofdkantoor meer laten afhangen van goede investeringen in werknemers en infrastructuur dan van de hoogte van de dividendbelasting. "Ook is het belangrijk dat het belastingklimaat stabiel is, zodat bedrijven weten waar ze aan toe zijn."