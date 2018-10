Bijlow valt af; Dumfries debuteert in Oranje-selectie

Justin Bijlow is afgevallen bij de selectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijden tegen Duitsland en België. Daardoor is Tonny Vilhena de enige Feyenoorder in de selectie. Rotterdammer Denzel Dumfries, spelend voor PSV, debuteert in de Oranje-selectie.

Het afvallen van Bijlow is niet opvallend, want de keeper van Feyenoord is momenteel geblesseerd aan zijn knie. In de selectie van Ronald Koeman is er wel plek voor de oud-Feyenoorders Stefan de Vrij en Georgionio Wijnaldum. Ook de voormalig Spartanen Kevin Strootman en Marten de Roon zijn geselectieerd.

Nederland speelt zaterdag 13 oktober (20.45 uur) voor de Nations League tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Drie dagen later, dinsdag 16 oktober (20.45 uur), speelt Oranje een oefenwedstrijd tegen België in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.