Beeldhouwer Zadkine staat centraal in tentoonstelling museum Scheveningen

Museum Beelden aan Zee in Scheveningen wijdt vanaf zaterdag een tentoonstelling aan beeldhouwer Ossip Zadkine. Hij is onder andere bekend van het oorlogsmonument De Verwoeste Stad in het centrum van Rotterdam.

De tentoonstelling 'Zadkine aan Zee' laat tot 3 maart 2019 ruim honderd beelden zien van het werk van de van oorsprong Russische kunstenaar. Museum Beelden aan Zee noemt Zadkine een 'meester van het modernisme, die samen met collega-kunstenaars als Picasso, Brancusi en Lipchitz voorgoed het gezicht van de westerse beeldhouwkunst veranderde.'

Het beeld De Verwoeste Stad werd in 1953 op Plein 1940, aan de Leuvehaven, geplaatst. Zadkine maakte het beeld naar aanleiding van het bombardement op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een figuur zonder hart dat wanhopig de handen naar de hemel heft, als symbool voor het moment dat de stad voorgoed haar historisch hart verloor.

Grootste kunstenaars

Ossip Zadkine (1888-1967) werd geboren in Vitebsk in Wit-Rusland en verhuisde 22 jaar later naar Parijs. In de Tweede Wereldoorlog leefde hij in ballingschap in de Verenigde Staten. "Het vermogen van Zadkine om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden, om steeds met nieuwe vormen te reageren op de veranderende wereld om hem heen, kenmerkt hem als een van de grootste kunstenaars van zijn tijd", zegt het museum.

Het tentoonstellingsconcept van Zadkine aan Zee mocht in november vorig jaar de Turing Toekenning van 150 duizend euro in ontvangst nemen. De Turing Toekenning is een prijs die elke twee jaar wordt gegeven aan het beste tentoonstellingsplan van een Nederlands museum. Met deze prijs wil de Turing Foundation musea helpen met hun internationale ambities.