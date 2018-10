Rotterdamse start-up groeit uit tot internationaal bedrijf

"Een paar jaar geleden werkten we nog met vijftien mensen vanuit mijn studentenhuis", lacht oprichter Niels van Deuren van HousingAnywhere, een verhuurplatform voor studentenkamers. "Nu werken we met 90 mensen op een kantoor aan het Hofplein in Rotterdam."

Het bedrijf is inmiddels actief in 60 verschillende landen en is genomineerd voor de Deloitte Technology Fast50. Een prijs voor de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. De definitieve winnaars worden volgende week bekend gemaakt.

Wereld veroveren

De 30-jarige van Deuren begon zijn bedrijf ooit toen hij ging studeren in Singapore. "Er bestond toen geen platform waar ik mijn studentenkamer kon aanbieden. Toen heb ik het maar zelf gemaakt."

"Ik had niet verwacht dat we zouden uitgroeien tot zo'n groot bedrijf", bekent van Deuren. "Ik droomde ervan om de wereld te veroveren, maar ik wist niet dat je daar zoveel mensen voor nodig had."

Van Deuren geeft regelmatig gastcolleges aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maar wat is zijn gouden tip voor startende ondernemers? "Geloof in jezelf", zegt hij zonder enige bedenktijd. "Luister wel naar andere mensen, maar blijf altijd achter je eigen visie staan. Ga ervoor."



Inmiddels is van Deuren geen directeur meer van HousingAnywhere. Hij heeft de dagelijkse leiding uit handen gegeven. Binnenkort vertrekt van Deuren naar Colombia voor een sabbatical.

"Ik ga een jaar lang op een berg zitten om na te denken over de wereld', zegt hij vastbesloten. "Als ik terug ben ga ik aan de slag met het oprichten van een nieuw bedrijf. Na negen jaar is het tijd om uit mijn comfortzone te stappen."