'Filipijnse vrachtwagenchauffeurs worden uitgebuit' Vrachtwagen Archief Foto: Thijs Kern

Een groep Filipijnse vrachtwagenchauffeurs is mogelijk uitgebuit door hun werkgever. Het zou gaan om negen chauffeurs, die feitelijk in de cabine van hun wagens zouden moeten wonen. Meestal stonden ze geparkeerd op een parkeerplaats in Rotterdam.

Ook maakten de chauffeurs lange dagen, moesten ze lang wachten tot ze betaald kregen en werden ze onderbetaald. Volgens de Inspectie SZW zou de werkgever de chauffeurs ook hebben bedreigd. De negen chauffeurs zijn ondergebracht in een beschermde omgeving. Welk bedrijf de inspectie op de korrel heeft is niet bekend gemaakt. Volgens Edwin Atema van vakbond FNV gaat het om "het topje van de ijsberg". Slavernij Steeds meer transportbedrijven zouden Filipijnse chauffeurs naar West-Europa halen, waar ze op een werkvergunning uit bijvoorbeeld Polen of Slowakije werken om de lonen laag te houden. Volgens Atema is dat in sommige gevallen "moderne slavernij".

