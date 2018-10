Deel dit artikel:













Excelsior mist alleen Payne en Messaoud Excelsior

Trainer Adrie Poldervaart van Excelsior kan zaterdagavond in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle weer beschikken over Mikael Anderson. De IJslander is weer terug van een liesblessure en trainde de afgelopen week gewoon mee.

Excelsior mist in Overijssel alleen de geblesseerde Desevio Payne en de geschorste Ali Messaoud. De clubtopscorer kreeg afgelopen zaterdag in de gewonnen wedstrijd tegen VVV een rode kaart en is twee duels geschorst. Poldervaart wilde nog niet zeggen wie tegen Zwolle zijn vervanger is. Haspolat en Mahmudov lijken de meest logische opties. In de voorbereiding verloor Excelsior nog een oefenduel met 5-0 van PEC Zwolle. Mike van Duinen, vorig jaar nog de spits in Kralingen, scoorde drie goals. PEC Zwolle-Excelsior begint zaterdag om kwart voor acht en is live te horen via Radio Rijnmond.