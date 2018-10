Bijlow mist ook Willem II-Feyenoord

Feyenoord-doelman Justin Bijlow is nog niet hersteld van zijn knieblessure en mist daardoor de wedstrijd van zondag bij Willem II. Kenneth Vermeer zal net als zondag tegen Vitesse weer de plek onder de lat innemen bij Feyenoord.

Trainer Giovanni van Bronckhorst kan verder nog geen beroep doen op Ridgeciano Haps, die al het hele seizoen absent is. Robin van Persie is door zijn vrijspraak wel inzetbaar en zal ook gewoon spelen in Tilburg. Sam Larsson, die vorige week vanwege een lichte blessure niet kon starten tegen Vitesse, is weer fit en trainde vrijdag gewoon mee.

Nicolai Jorgensen heeft volgens Van Bronckhorst wel enorme stappen gezet in de afgelopen week al is het nog onwaarschijnlijk dat hij in Tilburg in de basis start. De wedstrijd tussen Willem II en Feyenoord begint zondag om half drie en is live te horen via Radio Rijnmond.