Rotterdammers in het groen over tuinen Kees Moeliker met directeur Gert Fortgens van Trompenburg Tuinenen

Zaterdagavond op tv, zaterdagochtend in Chris Natuurlijk: Rotterdammers in het groen. Deel 3 gaat over Rotterdammers en hun tuinen.



Chris Natuurlijk gaat met presentator Kees Moeliker naar Trompenburg Tuinen in Rotterdam-Kralingen en ontmoet daar directeur Gert Fortgens die 's avonds ook is te zien op TV Rijnmond in Rotterdammers in het Groen. Luister zaterdag 6 oktober naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur op Radio Rijnmond.