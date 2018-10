Ontmoet Hannie het varken op Natuurgoed Ziedewij

In polder Ziedewij bij Barendrecht huist Natuurgoed Ziedewij, Chris Natuurlijk gaat kijken aan de Noldijk waar straks een voedselbos komt.

In polder Ziedewij bij Barendrecht komt een voedselbos en een voedseltuin waar op een ecologische manier voedsel wordt geteeld. In de toekomst komt op Natuurgoed Ziedewij een restaurant en kun je er zelfs overnachten. Op 6 oktober kun je er terecht voor een lezing over voedselbossen en een landschapsdiner .

Chris Natuurlijk gaat kijken aan de Noldijk in Barendrecht , samen met de initiatiefnemers Paul Casteleijn en Marly Bonten en ontmoet ook Hannie het varken dat nu nog heerlijk rondscharrelt.

Luister zaterdag 6 oktober naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur op Radio Rijnmond.