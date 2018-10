Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Luister Go Ahead-Sparta en FC Dordrecht-Cambuur Go Ahead Eagles - Sparta FC Dordrecht - Cambuur

Vrijdagavond is de topper in de Keuken Kampioen Divisie. Sparta gaat op bezoek bij medekoploper Go Ahead Eagles, dat eerste staat op basis van een beter doelsaldo. FC Dordrecht neemt het thuis op tegen Cambuur.

Go Ahead Eagles-Sparta wordt becommentarieerd door Dennis Kranenburg en FC Dordrecht-Cambuur wordt verslagen door Philip van Es. Beide wedstrijden beginnen om 20 uur. Onze radio-uitzending begint om 19 uur.