Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











NAPRATEN: Go Ahead-Sparta (2-2) en FC Dordrecht-Cambuur (3-1) Go Ahead Eagles - Sparta FC Dordrecht - Cambuur

Vrijdagavond was de topper in de Keuken Kampioen Divisie. Sparta ging op bezoek bij medekoploper Go Ahead Eagles, dat eerste stond op basis van een beter doelsaldo. FC Dordrecht nam het thuis op tegen Cambuur.

FC Dordrecht boekte de eerste competitiezege van het seizoen. Sparta frommelde nog een punt weg in De Adelaarshorst. We hielden ook een liveblog bij. Klik hier als het liveblog niet goed werkt. Go Ahead Eagles - Sparta 2-2 (1-0) 21' 1-0 Jeroen Veldmate

58' 2-0 Julius Bliek

59' 2-1 Royston Drenthe

90+1' 2-2 Lars Veldwijk Opstelling Sparta: Kortsmit (41' Coremans); Dabo, Wuytens, Auassar, Alberto (67' Martis), Drenthe; Harroui, Breinburg (64' Alhaft), Duarte; Veldwijk, Rayhi FC Dordrecht - SC Cambuur 3-1 (1-0) 27' 1-0 Maarten Peijnenburg

50' 1-1 Tyrone Conraad

61' 2-1 Savvas Mourgos (penalty)

89' 3-1 Savvas Mourgos Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Stankov, Breedijk, Montsma, Ormonde-Ottewil; Kok, Peijnenburg; Smith, Mourgos, Zamouri (81' Schets); Cijntje